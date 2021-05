Bénin – Evaluation des potentialités fourragères: l’étude officiellement lancée par Gaston Dossouhoui

Le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, a officiellement lancé, pour le compte du Bénin, l’étude d’évaluation des potentialités fourragères du pays.

Depuis quelques années, l’élevage des ruminants en Afrique est confronté à de sérieuses difficultés dans la sous-région ouest-africaine, du fait de l’état de plus en plus dégradé et incertain des ressources pastorales.

Et c’est pour trouver des solutions durables à cette situation, qui n’est pas propre au Bénin et qui affecte malheureusement la productivité du bétail, que le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, a lancé officiellement, pour le compte du Bénin, l’étude sur l’évaluation des potentialités fourragères.

Le lancement officiel de l’étude a eu lieu, le mardi 04 Mai 2021 à l’INFOSEC, à Cotonou, dans le département du Littoral. C’est sous la forme d’un atelier organisé par la Direction de l’élevage avec l’appui financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Le lancement officiel de cette étude a connu la présence de différents acteurs et partenaires. Elle permettra, à terme, l’obtention d’une cartographie complète des ressources alimentaires pour le bétail, en fonction des zones agro-écologiques et des pôles de développement agricoles avec un accent particulier sur les différentes communes, dont les ressources restent encore mal connues, a indiqué le Directeur de l’élevage, Monsieur Yao AKPO.