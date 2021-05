Bénin – Enseignants contractuels 2016: voici la date butoir du dépôt des dossiers pour les CDI

A travers une correspondance N° 2339 MEMP/DC/SGM/DAF/SRHDS/DCACE/SA en date du 6 Mai 2021, le ministre de l’Enseignement maternel et primaire porte à l’attention des directeurs départementaux, les diligences à faire pour la signature de contrat de travail administratif à durée indéterminée aux enseignants contractuels de la promotion 2016.

Dans le cadre de la signature de contrat de travail administratif à durée indéterminée aux enseignants contractuels de la promotion 2016, le ministre de l’Enseignement maternel et primaire a saisi, d’une correspondance, les directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire pour les diligences requises.

A Lire aussi: Bénin: la réponse de Paul Hounkpè à Eric Houndété, qui minimise sa désignation à la tête de l’opposition

« Dans le cadre de la signature de contrat de travail administratif à durée indéterminée aux enseignants contractuels de la promotion 2016, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir inviter les agents contractuels de l’Etat, recrutés en 2016, en service sous vos ordres respectifs, à consulter la liste des pièces en annexes afin de constituer leurs dossiers de contrat de travail administratif à durée indéterminée« , lit-on dans la correspondance.

Ces dossiers, selon le contenu de la note du ministre de l’enseignement maternel et primaire, seront centralisés dans les directions départementales des enseignements maternel et primaire, et transmis au Secrétariat administratif de la DAF/MEMP sis à Porto-Novo au plus tard le vendredi 11 juin 2021, délai de rigueur.

Une bonne nouvelle certainement pour cette catégorie d’enseignants contractuels, dont la signature des contrats à durée indéterminée vient d’être enclenchée.