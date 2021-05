Bénin – Energie électrique: les frais de raccordement désormais gratuits pour les PME et PMI

Bonne nouvelle pour les promoteurs des petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes industries. Les frais de raccordement à l’énergie électrique sont désormais gratuits.

Les frais de raccordement sont désormais gratuits pour les Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI), dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 KVA.

C’est sur cette réforme mise en œuvre, il y a environ un an, par le gouvernement béninois, que s’est déroulé l’afterwork organisé par le Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald WADAGNI, avec les acteurs du secteur privé. C’était le vendredi 30 avril 2021 au Golden Tilup de Cotonou.

Cette facilitation entre dans le cadre des efforts en cours pour l’amélioration du climat des affaires. La mesure permettra, en effet, d’atteindre le plus d’entreprises possible, qui sont dans le besoin et qui devraient débourser des millions de frrancs avant d’avoir accès à l’énergie électrique.

La mesure a été, le vendredi dernier, au cœur des échanges entre le groupe de travail sur l’atteinte des indicateurs Doing Business et le secteur privé.

Le raccordement possible en ligne…

Dans sa prise de parole, Illyass SINA, Conseiller technique chargé du suivi des réformes (CTSR) du Ministre de l’Économie et des Finances, représentant le Ministre, note qu’il s’agit d’un rappel.

Selon lui, « la mesure est en vigueur depuis et connaît beaucoup de bénéficiaires. Les PME et PMI peuvent, sans se déplacer, faire leur demande de raccordement en ligne sur la plateforme www.sbee.bj. Cette dématérialisation est le tout premier point de facilitation du climat des affaires au Bénin.« , indique-t-il.

Le Directeur commercial de la SBEE, Éric GILSON, ira plus loin pour repréciser qu’après la demande en ligne, la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) dispose de 14 jours pour aller inspecter le site (contrôle du câblage interne et contrôle externe) et proposer un devis (si besoin hors 140 et 160 KVA), puis inviter à signer le contrat. Plus de caution (avance sur consommation) pour les 140 à 160 KVA. « La pause du transformateur, le raccordement et la mise en service sont faites en 21 jours », a-t-il souligné.



Ainsi, le raccordement des PME et PMI, dont le besoin en énergie est entre 140-160 KVA, est fait en 36 jours, sans frais de prestation à payer.



Par ailleurs, le règlement de service, conclu entre la SBEE et l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE), permet de suivre de près toutes les interventions de la SBEE. Ce suivi est consultable sur le site des deux structures, par les clients de la SBEE.

Le changement de tarification est réglementé, les consommations sont notifiées deux mois à l’avance, les dommages causés en cas de coupure sont couverts grâce à une Police d’assurance souscrite pas la SBEE.



Présent à la séance, le Président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, Roland RIBOUX, a rappelé aux responsables de la SBEE que les petits problèmes de coupure d’électricité qui se posent ne sont pas du genre à aider les entreprises.