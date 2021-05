Bénin: don de la Fondation Moov Africa au Centre Saint Camille de Bohicon

Après Boukoumbé, Djougou, Parakou, la Fondation Moov Africa continue ses œuvres humanitaires. Ce jeudi 20 mai 2021, une délégation de la Fondation Moov Africa, conduite par Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation, a apporté son soutien au Centre d’accueil et de réinsertion pour malades mentaux Saint Camille de Bohicon.

La main sur le cœur, la Fondation Moov Africa a fait don de vivres, d’une importante quantité de produits d’entretien et des pagnes aux pensionnaires du Centre d’accueil et de réinsertion pour malades mentaux Saint Camille de Bohicon.

A lire aussi : Bénin: la Fondation Moov Africa fait don de tables d’accouchement à la maternité du CHUD Borgou-Alibori

« C’est la continuité d’une campagne d’actions sociales », a indiqué Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa. Pour elle, à travers ce geste, Moov Africa entend apporter un plus aux pensionnaires de ce centre, en termes de vivres, vêtements et produits d’entretien.

« Nous avons conscience que ce n’est pas facile d’être pensionnaire d’un centre psychiatrique, donc nous espérons que les vivres et les présents que nous avons amenés soulageront un tant soit peu leurs peines » Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa

Très ému, le directeur Centre d’accueil et de réinsertion pour malades mentaux Saint Camille de Bohicon, Dégboé Comlan Ethni, a fait une autre doléance à Moov Africa. « Aidez-nous à paver la cour du centre », a-t-il indiqué, comme pour leur demander un coup de pouce pour l’assainissement du centre.

« Des travaux d’aménagement qui, s’ils étaient réalisés, vont mettre à l’abri des dommages et incommodités que subissent les usagers de Saint Camille en période de pluie, où la cour de la maison est inondée et boueuse », a-t-il insisté.

Pour rappel, en collaboration avec la mairie de Djougou, la direction générale de Moov Africa et son personnel ont nettoyé les rues de la commune, la semaine dernière, après avoir offert des kits solaires aux apprenants de l’EPP Koupagou à Boukoumbé