Bénin: désigné pour siéger au sein du CE, Sacca Lafia probable absent du prochain gouvernement

L’Assemblée nationale a désigné ce jeudi 06 mai 2021, ses représentants au sein du Conseil Électoral (CE). Pour le compte de l’Union Progressiste (UP), c’est le ministre Sacca Lafia a été désigné.

Sacca Lafia et Souley Adam Boukari du Bloc Républicain sont les deux représentants désignés par la majorité et la minorité parlementaire au sein du Conseil Électoral, nouvel organe chargé de l’organisation des élections au Bénin. Actuellement ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et membre UP, Sacca Lafia sera probablement pas membre du prochain gouvernement de Patrice Talon, s’il compte siéger au sein du Conseil Électoral.

Institué par le Code électoral adopté dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2019, le Conseil Électoral est composé de cinq membres à raison d’un représentant de la majorité parlementaire, d’un représentant de la minorité parlementaire, d’un représentant du chef de file de l’Opposition, un représentant du chef de l’Etat et d’un magistrat désigné par ses pairs.