Bénin: démarrage de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle, CAP 2021

L’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), session 2021, a démarré, ce lundi 10 mai 2021, sur toute l’étendue du territoire national. 16 centres de composition ont été apprêtés pour accueillir les candidats.

Le Ministre des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, a donné le top des épreuves de l’examen du CAP, ce jour. Le lancement officiel des épreuves a été présidé par le ministre au Lycée technique de Kpondéhou à Cotonou.

Des candidats issus de quatre options participent à cet examen, à savoir : Sciences et Techniques Industrielles (STI), Enseignement Familial et Social (EFS), Hôtellerie et Restauration (HR), et Sciences et Techniques des Métiers d’Art (STMA). 6811 candidats sont attendus dans ces quatre options.