Bénin – Cour des comptes: la présidente Ismath Bio Tchané prête serment devant Patrice Talon

Mercredi 28 avril 2021 en Conseil des ministres, Ismath Bio Tchané Mamadou a été nommée premier président de la Cour des comptes, instituée à la faveur de la révision constitutionnelle intervenue en 2019, en remplacement de la chambre des comptes de la Cour suprême. Ce vendredi 7 mai, la magistrate a prêté serment lors d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l’annexe de la Présidence du Bénin.

Avant d’être portée à la tête de cette institution, Madame Ismath Bio Tchané Mamadou était présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle a été nommée pour présider aux destinées de la première mandature de cette institution créée en remplacement de la chambre des comptes de la Cour suprême à la faveur de la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019.

La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions. Ces dispositions constitutionnelles ont été renforcées par la loi n°2020-38 portant loi organique sur la Cour des comptes adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2020 puis promulguée par le président de la République. Cette dernière précise davantage la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes dont le siège est fixé à Porto-Novo et qui peut être déplacé en cas de besoin partout sur le territoire national.