Bénin: compte-rendu du Conseil des ministres du 19 mai 2021

Le gouvernement a tenu, ce mercredi 19 mai 2021, sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence du chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Ci-dessous l’intégralité du compte-rendu de la séance.

I- MESURES NORMATIVES.

Sous cette rubrique, a été adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société béninoise d’Infrastructures numériques S.A.

II- COMMUNICATIONS.

Compte rendu d’étape de réalisation du recensement national de l’agriculture.

La première phase de cette opération s’est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture, la sylviculture et l’apiculture. Elle a fait l’objet d’une évaluation et d’un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO, spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfécit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture.

Par ailleurs, d’autres résultats plus détaillés selon les zones agro-écologiques et spécifiques aux filières prioritaires du Programme d’action du Gouvernement, sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires et des modules complémentaires en additif dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année.

L’exploitation de tous ces résultats permettra la publication d’informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur aux fins d’une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays.

III- RENCONTRES ET MANIFESTATIONS INTERNATIONALES.

Le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand-Popo, le 27 mai 2021, de la campagne agricole 2021-2022.

IV- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation :

Directrice générale de la Société béninoise d’Infrastructures numériques (SBIN) S.A. : Madame Thérèse TOUNKARA

Madame Thérèse TOUNKARA Directeur général de l’Agence pour le Développement du Numérique : MonsieurAkin Olu Marc-André LOKO

MonsieurAkin Olu Marc-André LOKO Directeur général de l’Agence béninoise du Service universel des Communications électroniques et de la Poste (ABSU-CEP) : Monsieur Sèdjro François de Paule AGOUA.

Fait à Cotonou, le 19 mai 2021,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.