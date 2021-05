Bénin – Compétitivité des filières agricoles: les activités du « PACOFIDE » officiellement lancées

Dans le cadre du développement et de la compétitivité des filières agricoles, les activités du Projet d’Appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations (PACOFIDE) sont officiellement lancées, ce mardi 18 mai 2021, à Novotel Hôtel à Cotonou, par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

Le Projet d’Appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations (PACOFIDE) vise, entre autres, à accroître la productivité et l’accès aux marchés d’exportation pour plusieurs chaînes de valeur agroalimentaires au Bénin, notamment l’anacarde et l’ananas.

A Lire aussi: Bénin; Violences préélectorales: la FCBE, tout comme « Les Démocrates », mis au banc des « accusés »

Ce projet, doté d’un budget inédit dans le secteur agricole au Bénin, 160 millions de dollars US, soit environ 94 milliards de Francs CFA, est totalement financé par la Banque mondiale.

Il est également doté d’un objectif de développement, qui vise à améliorer la balance commerciale du Bénin ; les revenus nets des acteurs des chaînes de valeur provenant des ventes de leurs produits ; augmenter les emplois créés par les acteurs intervenant dans les chaînes de valeur ciblées et augmenter les recettes fiscales du Bénin.

Le PACOFIDE cible les opérateurs économiques, intervenant dans les activités de production, de transformation, de stockage, de transport et de commercialisation des chaînes de valeur, les jeunes et les femmes dans leurs rôles d’entrepreneurs ou d’employés de fermes commerciales.

« Faire du Bénin, une puissance agricole »: Programme d’actions 2021-2026 de Talon

Dans ses interventions lors de la cérémonie d’ouverture, Monsieur Laurent GANGBES, Directeur général de APIEx, a souligné que le PACOFIDE est un projet très important pour le développement du Bénin, car il a été pensé pour produire de l’efficacité et produire en qualité avec la connaissance du marché.

Il a rassuré que l’APIEx est engagé aux côtés du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, pour l’atteinte des objectifs du projet.

« Faire du Bénin, une puissance agricole », c’est le credo du Programme d’actions 2021-2026 du Président Patrice TALON, et de ce point de vue, nous sommes sur le bon chemin », a fait savoir, quant à lui, le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui.

Il précise que le PACOFIDE est né de la volonté du chef de l’Etat de pérenniser les acquis du secteur agricole, suite aux résultats probants enregistrés, ces dernières années.

« Pour que ces bonnes performances soient maintenues et améliorées, le PACOFIDE doit être exécuté de manière à atteindre rapidement les résultats qui en sont attendus. Je vous exhorte donc à faire preuve d’abnégation, de détermination et d’un suivi constant de l’exécution des activités, et cela, en collaboration avec les structures techniques et les ministères sectoriels concernés », a recommandé le ministre Gaston Dossouhoui.