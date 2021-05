Bénin – CEP 2021: calendrier du déroulement de l’examen et travaux connexes

Le compte à rebours a commencé pour les candidats à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP). Les épreuves de composition pour le compte de cet examen vont démarrer le lundi 7 Juin 2021. Le déroulement de l’examen se fera conformément au calendrier rendu public par note de service no 0016 et 0018 de la Direction des examens et concours (DEC).

L’année scolaire et académique 2020-2021 tire progressivement à sa fin. Selon le calendrier scolaire réaménagé, l’examen du cCrtificat d’études primaires (CEP) va commencer le lundi 7 Juin 2021.

A Lire aussi: Bénin; Remembrement du bureau du Parlement: Vlavonou convoque ses collègues

Durant quatre jours, les apprenants en fin de cycle primaire seront évalués sur leurs connaissances. Le déroulement de l’examen se fera conformément au calendrier ci-après:

Calendrier de déroulement de l’examen du CEP

Lundi 07 Juin

– 08h30 à 09h35 : LECTURE

– 09h35 à 10h00 : Pause

– 10h00 à 11h05 : EXPRESSION ÉCRITE

– 15h05 à 16h05 : ÉDUCATION SOCIALE

– 16h15 à 17h20: ORALES (Poésie, Chant, Conte)

Mardi 08 Juin

-08h à 09h05; MATHÉMATIQUES

-09h15 à 10h20 : DICTÉE

-10h20 à 10h35: PAUSE

-10h35 à 11h40: DESSIN ou COUTURE

-15h à 17h: ORALES (suite et fin)

Mercredi 09 et Jeudi 10 Juin

-07h à 18h : EPS (2 jours)

Calendrier de déroulement des activités connexes

_Lundi 07 au Jeudi 10: Surveillance

_Lundi 14 au 18: Secrétariat Anonymat

_Lundi 21 au 25: Correction des copies

_Lundi 21 au 26: Relevés et Calcul de Notes

_Mercredi 30 Juin: Délibération/Proclamation des résultats

_Vendredi 02 au 06 Juillet: Travaux finition.