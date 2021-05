Bénin: après la prison, Pierre Gbégnon rétabli dans ses fonctions de CA de Togba

Pierre Gbénou retrouve son poste à l’arrondissement de Togba. Après son séjour carcéral, il vient d’être rétabli dans ses fonctions de Chef d’arrondissement (CA), par arrêté communal.

Par arrêté communal en date du 03 mai 2021, le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angélo Ahouandjinou, déclare que « Monsieur Pierre Gbénou, conseiller communal élu sur la liste du parti « Union Progressiste » (UP), dans l’arrondissement de Togba, est rétabli dans ses fonctions de Chef d’arrondissement de Togba », lit-on à l’article 1er de l’arrêté. Ainsi, le maire met fin à l’intérim, assuré jusque-là par Aisso Zossou Dossou Pierre, depuis le 27 juillet 2020.

Pour rappel, Pierre Gbégnon avait été condamné à la prison ferme dans une affaire domaniale. Avec d’autres co-accusés, le CA de Togba avait été poursuivi pour malversations foncières et, notamment, pour usurpation de titre de géomètre. Pierre Gbégnon est sorti un peu plus tôt de prison pour avoir bénéficié d’une réduction de peine.

L’arrestation de Pierre Gbégnon…

Pierre Gbégnon a été mis aux arrêts suite à de nombreuses plaintes portées contre lui. Les investigations suscitées par les plaintes des acquéreurs de parcelles dans l’arrondissement de Togba, ont permis d’interpeller une dizaine de faux géomètres et le Chef d’arrondissement de Togba. Ils sont impliqués dans un dossier de mutation de parcelles au détriment des réels acquéreurs.

Présentés au procureur du tribunal de première instance de première classe de d’Abomey-Calavi, le Chef d’arrondissement, Pierre Gbégnon, et les pseudo-géomètres ont été placés sous mandat de dépôt. Membre du parti présidentiel, Union Progressiste (UP), il est géomètre topographe de profession et promoteur d’un cabinet. Cependant, il n’est pas reconnu par l’ordre des géomètres du Bénin. Accusés d’usurpation de titre, lui et ses compères ont été déposés à la prison civile d’Abomey-Calavi.