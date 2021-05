Bénin: Alain Orounla parle des préparatifs de la prestation de serment de Patrice Talon

Réélu pour un second mandat à la tête du Bénin, Patrice Talon prend officiellement service le 23 mai prochain. Au détour du point de presse du Conseil des ministres de ce mercredi 05 mai, le porte-parole du gouvernement a rassuré de l’évolution parfaite des préparatifs de la cérémonie de prestation de serment.

Les préparatifs en prélude de la prestation de serment pour un second mandat par Patrice Talon vont bon train. Le ministre de la communication, Alain Orounla, en a donné l’assurance, ce jour. « Vous savez que nous savons nous organiser », a-t-il confié à la presse.

Cette cérémonie de prestation de serment s’annonce visiblement sobre et simple, connaissant le mode de fonctionnement de Patrice Talon. Le contexte sanitaire marqué par la Covid-19 se présente aussi comme un argument pour réduire cette cérémonie au minimum, en terme d’invités.

La date du 23 mai pour la prestation de serment est fixée, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, en vigueur depuis 2019. En effet, la loi n°2019-40 du 4 novembre 2019, portant révision de la Constitution, en son article 153-3, stipule : «Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ».

Comme à l’accoutumée, le président Patrice Talon va prononcer la formule de serment, au rythme des 21 coups de canon. Ladite formule sera reçue, conformément à l’article 53 nouveau de la Constitution, par le président de la Cour constitutionnelle, devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous, Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement : – de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ; – de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées ; – de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale; -de préserver l’intégrité du territoire national; – de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Formule de serment.