Bénin: Alain Orounla, Iréné Koupaki et plusieurs autres collaborateurs et ministres de Talon distingués

Pour service rendu à la nation, plusieurs ministres du gouvernement de la rupture et collaborateurs directs du président Patrice Talon ont été reçus, hier, mardi 18 mai 2021, dans l’Ordre national du Bénin.

Leur distinction a eu lieu à la faveur d’une cérémonie, qui s’est déroulée dans les locaux de la Grande chancellerie du Bénin, à Cotonou, en présence des invités et amis des récipiendaires.

Ces cadres béninois appelés par le chef de l’Etat, Patrice Talon, pour l’accompagner dans la réalisation de son programme de développement, sont désormais cités dans l’Ordre national du Bénin.

Il s’agit, entre autres personnalités, du ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou, du ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin ; du Secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Iréné Koupaki, et du Directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfrid Léandre Houngbédji.

Ces personnalités, membres du gouvernement ou proches collaborateurs du président de la République, ont été élevées à différents grades au sein de l’Ordre national du Bénin.

Il est à rappeler que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Sacca Lafia, fait également partie des récipiendaires. Titulaire de tous les autres grades précédents, il a été élevé à la dignité de « Grand croix de l’Ordre national du Bénin », la distinction suprême qui existe dans cet Ordre honorifique du pays.