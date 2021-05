Bénin: Adolphe Djima, représentant de Patrice Talon au sein du Conseil électoral

Après l’Assemblée nationale, le président de la République a désigné, ce mercredi 12 mai 2021, son représentant au sein du Conseil électoral.

Adolphe Djima est désigné pour représenter le président de la République au sein du Conseil électoral (CE). Il sera la voix, les yeux et les oreilles du Chef de l’Etat au sein de ce nouvel organe en charge de l’organisation pratique des élections en République du Bénin.

Tous les regards sont à présent tournés vers Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition, pour la désignation de son représentant au sein du CE. Sur les cinq membres prévus par la loi, quatre sont donc désormais connus. Il s’agit de Sacca Lafia et Abou Boukari Adam Soulé, désignés par les députés; Nicolas Assogba, désigné par les magistrats; et Adolphe Djima, envoyé par le Chef de l’Etat.