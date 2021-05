Bénin: 55 agents de la Brigade de surveillance formés pour l’assainissement des plans d’eau

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui a présidé, ce vendredi 14 mai 2021, la cérémonie de sortie des agents de la Brigade de Surveillance des Plans d’eau, formés l’École Nationale des Sous-Officiers de Ouidah.

Ils sont désormais aguerris pour se mettre au service de l’assainissement et de la protection des plans d’eau. Il s’agit de 55 agents de la Brigade de Surveillance des Plans d’eau, recrutés à l’issue d’un concours organisé par le gouvernement. On retrouve dans le lot 02 Inspecteurs du Développement Rural, 11 Contrôleurs de Développement Rural et 42 ouvriers spécialisés des services généraux de l’administration.

Le Ministre Gaston Cossi Dossouhoui a rappelé aux agents que l’aboutissement des réformes engagées pour assainir les cours et plans d’eau et la relance de l’activité de la pêche, dépend en grande partie d’eux. Il a mis l’accent sur la discipline qui doit caractériser l’action de ces agents, qui sont désormais mis à la disposition de la Brigade de Surveillance des Plans d’eau.