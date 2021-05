Bénin: 5 ans de prison ferme requis contre des auteurs d’un pseudo-enlèvement

Le procès des mis en cause, dans l’affaire de l’enlèvement monté sur l’axe Cotonou – Porto-Novo, s’est ouvert ce jeudi 20 mai 2021. Le procès est mis en délibéré pour le 17 juin 2021, mais les accusés ont déjà une idée probable de ce qui les attend.

Interpellés et déposés en prison, suite à un pseudo-enlèvement, dame R. C. A. et le sieur F. T. A. M. H. risquent 05 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d’amende. Dans sa réquisition, ce jeudi, le ministère public a requalifié les faits reprochés aux intéressés. Il parle d’extorsion de fonds avec violence, et demande que les mis en cause soient condamnés à 5 ans de prison ferme avec 2 millions de francs d’amende.

En ce qui concerne dame O. D., auteure de l’enregistrement audio, qui a circulé sur les réseaux sociaux sur le pseudo-enlèvement, le ministère public demande la relaxe. Il faut noter que l’une des personnes impliquées dans cette affaire est toujours en fuite.

Les faits…

Un jeune homme a mis en scène son kidnapping sur l’axe Cotonou – Porto-Novo, pour soutirer de l’argent à l’un de ses parents, vivant à l’étranger. Après que le pot aux roses a été découvert, l’individu et ses pseudo-ravisseurs sont interpellés par la police républicaine.

Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux par l’un des cousins de la victime, le jeune homme a été enlevé dans la soirée du mardi 13 Avril dernier alors qu’il était en route pour Porto-Novo.

Selon le récit largement relayé, le jeune homme ne se doutait de rien quand il a pris le taxi, un véhicule de six places, au niveau du carrefour Tundé Motors.

Le trajet qu’il effectuait dans la quiétude a subitement pris une autre tournure à l’approche du carrefour de Sèmè-Kraké, quand l’un des passagers a sorti une arme à feu qu’il a pointée sur le jeune homme, le menaçant d’appuyer sur la gâchette s’il tente quoi que se soit.

Après quelques minutes de route, le conducteur et ses deux acolytes ont cagoulé leur victime qu’ils ont ensuite conduite dans une grande pièce, où se trouvaient également d’autres victimes, des personnes de tous âges.

C’est seulement le jeudi qui a suivi le jour de l’enlèvement que les ravisseurs ont joint le père du jeune, réclamant une rançon de six millions, s’il compte retrouver son fils.

Une partie du montant exigé est envoyé aux ravisseurs par Mobile Money. Un rendez-vous est donc pris à Cotonou pour le payement du reste de la rançon.

Une histoire montée de toutes pièces ?



Mais, visiblement, le récit fait par le présumé cousin de la victime ne reflète pas la réalité. Suite à l’investigation de la police républicaine, le jeune homme kidnappé, ses ravisseurs, et le présumé cousin qui a relaté les faits, ont été tous arrêtés.

Selon les dernières informations, l’enlèvement a été planifié par la victime et ses complices, dans le seul but de soutirer de l’argent à l’un de leurs parents, riche, et résidant à l’étranger. Le faux kidnappé et tous ses compagnons de misère se trouvent actuellement dans les griffes de la Criet et attendent d’être fixés sur leur sort.