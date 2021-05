1er gouvernement de Talon II: l’UDBN et Moele-Bénin en stand-by

Après les tractations avec les chefs de partis, ayant contribué à sa victoire à l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, le président Patrice Talon a rendu public, ce mardi 25 Mai 2021, son premier gouvernement. A l’arrivée, seul un membre du PRD a rejoint l’UP et le BR dans le gouvernement.

Le président Patrice Talon a maintenu l’ossature originelle dans la constitution de l’équipe gouvernementale. Il a déjoué tous les pronostics, en maintenant non seulement le noyau dur, mais également en résistant à la pression venant des partis politiques, dits satellites, de la mouvance, que sont le PRD, l’UDBN et le Moele-Bénin.

Si le PRD a pu faire son entrée dans le gouvernement au poste de la Décentralisation, l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN) et le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation (Moele-Bénin) doivent encore patienter.

La liste des ministrables transmise par ces personnalités politiques n’a pas convaincu le chef du gouvernement, qui a fait l’option de maintenir dans son équipe ceux qui ont déjà fait leur preuve et qui lui ont permis la réalisation du bilan, qui a conduit le peuple à lui renouveler sa confiance.

Et tout au long de ce mandat qui vient d’être activé, la donne ne changera. Mais, à défaut d’être membre du gouvernement, ces formations politiques satellites pourront trouver leur compte au cours des séries de nominations dans les ambassades et à la tête des sociétés et offices d’Etat.