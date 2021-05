Bénin – 1er gouvernement de Talon II: Alain Orounla, le « perroquet intelligent », absent

Pour démarrer son second mandat à la tête du Bénin, Patrice Talon a formé un gouvernement de 23 ministres. On note dans cette nouvelle équipe, deux nouveaux entrants et trois sortants, dont Alain Orounla, désormais ex-ministre de la Communication et de la poste et porte-parole du gouvernement.

Alain Orounla ne fait pas partie des personnes appelées pour servir aux côtés de Patrice Talon, pour son second mandat. Le « perroquet intelligent » comme il s’est lui-même surnommé, a été laissé sur le carreau, comme son collègue de l’Enseignement secondaire. Alain Orounla sort du gouvernement, mais son poste a aussi disparu. En tous cas, au nombre des 23 ministères, on ne retrouve pas celui de la Communication.

Au niveau du porte-parolat du gouvernement, Alain Orounla cède sa place à Wilfried Léandre Houngbédji, Directeur de la communication à la Présidence de la République du Bénin, avant sa nouvelle nomination. Alain Orounla est, sans doute, l’un des grands absents de ce nouveau gouvernement.

Critiqué, mais droit dans ses bottes…

De par son rôle de porte-parole du gouvernement, Alain Orounla était appelé à répondre aux différentes questions liées à l’action gouvernementale. Sa promptitude et son activisme dans ce job lui a très tôt valu le sobriquet de « perroquet ». « C’est vrai qu’après quelques semaines d’exercice au gouvernement, j’ai mérité mon sobriquet de perroquet, donc doué dans l’art de répéter ce que les autres ont dit », avait-il reconnu.

Alain Orounla assume ce sobriquet qui lui a été attribué, et estime même qu’il est un « perroquet intelligent ». « Mais je crois que je suis un perroquet intelligent qui sait rendre à César ce qui est à César… Perroquet, disais-je, mais pas oiseau de mauvais augure, même si je vois venir le danger », avait-il déclaré.

Avocat de profession, Alain Orounla a fait son entrée dans le gouvernement de Patrice Talon, le 05 septembre 2019, à la faveur d’un remaniement ministériel. Son absence dans ce premier gouvernement du second mandat a attiré l’attention des internautes, qui lui lancent des piques, depuis la publication de la liste.