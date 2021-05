Bénin: 11 startups subventionnées par le gouvernement à hauteur de plusieurs millions (liste)

Au titre du Fonds d’Appui à l’Entrepreunariat Numérique, onze startups sont sélectionnées pour bénéficier de la contrepartie OUMANDERA, ouvert pour la première promotion 2020-2021. Par arrêté ministériel en date du 12 mai 2021, le Ministre du Numérique et de la Digitalisation (MND) a publié la liste des startups bénéficiaires.

Les premiers bénéficiaires de la promotion 2020-2021, du financement de la contrepartie OUMANDERA sont connus. Il s’agit de onze startups sélectionnées après l’appel à candidature lancé en octobre 2020. Selon l’arrêté ministériel, le financement octroyé par le MND au travers du Fonds d’Appui à l’Entrepreunariat Numérique désigne la subvention de l’Etat mise à la disposition de la startup lauréate.

Les startups lauréates pourront récupérer les fonds qui leur ont été attribués, après la signature d’une convention de partenariat avec le Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Les modalités de réception du financement et les obligations des deux parties sont précisées dans ladite convention. Retrouvez ci-dessous la liste des startups lauréates et les montants attribués à chacune.