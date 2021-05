Bénin: 02 présumés braqueurs neutralisés par la police à Bohicon

La police républicaine a mis hors d’état de nuire deux présumés braqueurs, ce mercredi 26 mai 2021. L’opération a été menée au quartier Zakpo à Bohicon.

Les forces de sécurité en service au commissariat d’arrondissement de Ouassaho, ont neutralisé deux présumés braqueurs. Selon Frissons radio, les deux individus ont pour habitude de suivre des clients de banque qu’ils finissent par dépouiller.

Ce mercredi, ils avaient encore décidé de mettre en œuvre leur plan quand la police est intervenue. À la vue des forces de l’ordre, ils auraient ouvert le feu. La riposte a été prompte et à la hauteur de l’attaque. Au final, les deux présumés braqueurs ont été neutralisés. Le premier est tombé sous les balles à Zakpo et le second, au carrefour Dako.