Bénin: 02 pompistes en prison pour vol de tickets-valeurs d’environ 2 millions de francs CFA

Trois agents d’une station service, dont deux déposés en prison et un poursuivi sans mandat, sont accusés de détournement de fonds. Ils sont soupçonnés d’avoir gardé par-devers eux, plusieurs tickets-valeurs de près de 2 millions de francs CFA.

Deux agents d’une station service ont été placés sous mandat de dépôt et un troisième poursuivi sans mandat, après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Selon les faits rapportés par Frissons radio, les mis en cause ont gardé sur eux des tickets-valeurs sans les avoir enregistrés. Le but de la manœuvre frauduleuse serait de convertir après à leur propre compte, les tickets -valeurs en liquidité.

Soupçonnés, ils ont nié les faits, mais la fouille de leurs sacs a vite fait de mettre à nu, leur plan. La fouille a permis de découvrir dans le sac de l’un des trois, des tickets-valeurs de plus d’un million de francs CFA et plus de 900 mille francs CFA dans le sac d’un deuxième agent.

Chez le troisième accusé, la fouille a été infructueuse. Les deux premiers ont été mis sous mandat de dépôt et le troisième poursuivi sans mandat. Ils seront jugés pour abus de confiance, le 09 juin 2021.