Barcelone: la presse espagnole épingle les coupables du nul face à Levante

Le Barça était opposé à Levante, ce mardi 11 mai 2021, lors de la 36e journée de Liga. Les Catalans ont laissé filer leur chance de s’emparer provisoirement de la tête du championnat, en concédant le nul ( 3-3). Un résultat qui a mis en colère la presse espagnole surtout au vu du déroulement du match.

Ce mardi, le Barça se déplaçait à Levante, pour le compte de la 36e journée de la Liga. En cas de victoire, les Catalans auraient viré en tête, mais les coéquipiers de Lionel Messi ont dû se contenter du nul (3-3) alors qu’ils menaient 2-0 a la pause.

Mais, moins d’un quart d’heure après le coup d’envoi de la deuxième période, Levante avait déjà refait son retard grâce à Gonzalo Melero et José Luis Morales. Ousmane Dembélé pensait alors redonner un avantage définitif aux Catalans à la 63e minute, mais vingt minutes plus tard, Sergio Leon permettait aux siens d’arracher le point du match nul (3-3).

Un résultat qui risque de les éloigner de la course au titre, comme le souligne AS. « Un (candidat) en moins (pour le titre) », titre ainsi le média espagnol. « Point final », assure de son côté Mundo Deportivo. Enfin, Sport est le plus offensif avec un « Ils ont balancé le championnat ».

Ce nouveau mauvais résultat, à deux journées de la fin, ne passe visiblement pas dans la presse espagnole, qui n’a pas hésité à pointer du doigt, la performance de certains joueurs.

« Messi a marqué un joli but et a été à l’origine de la contre-attaque qui a amené le but de Pedri. Mais on l’a vu beaucoup rater, perdre des ballons, sans idée. Si même le meilleur joueur du monde n’y croit pas, le reste de l’équipe baisse tout de suite les bras. Leo a donné la sensation de ne pas croire en ce titre de champion », peut-on lire sur Lionel Messi dans les colonnes de AS.

Mais que dire des commentaires reçus par Sergi Roberto (entré en jeu à la pause) ? « Néfaste parce qu’il a encore fait un mauvais match. Coupable sur le premier but adverse parce qu’il n’a pas marqué Melero, il a ensuite été humilié parce que Koeman a choisi de le remplacer à la 84e minute alors qu’il était entré en jeu au retour des vestiaires. Consterné par ce changement, Sergi Roberto a mérité ce qui lui est arrivé. », a reçu en plein visage le joueur espagnol.

Le coach du Barça, Ronald Koeman, n’a pas non plus été épargné. Son avenir a été encore une fois remis en question, et la rumeur prétend même que Joan Laporta, le nouveau président du Barça, réfléchit déjà à sa succession.