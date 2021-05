Barça: « Un cycle se termine, nous démarrons un processus de renouvellement », l’annonce forte de Laporta

La fin de saison du Barça a été totalement ratée, ce qui n’est pas du goût du président du club, Joan Laporta. Dans des propos relayés par Sport, ce mercredi 19 mai 2021, le président des Catalans annonce de grands changements dans le club, dans les prochains jours.

De retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta fait face à un énorme chantier. Sorti de la course au titre et éliminé de la Ligue des Champions, dès les huitièmes de finale par le PSG, le club catalan vit une saison très compliquée.

L’effectif du club arrive en fin de cycle et a besoin d’un renouvellement. Et pour ne rien arranger, le club se retrouve dans une situation économique désastreuse. Mais dans des propos relayés par Sport, ce mercredi, Joan Laporta compte bien apporter de grands changements chez les Blaugranas, cet été.

« Un cycle se termine, nous démarrons un processus de renouvellement. J’ai dit qu’à la fin de la saison, nous ferions des évaluations, en fonction des résultats et des matches. Nous avons remporté la Coupe du Roi, nous en sommes très fiers, mais nous avons été très vite éliminés de la Ligue des Champions et nous avons perdu le championnat, de manière incompréhensible. À partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises pour bâtir une équipe plus compétitive, l’année prochaine, pour gagner la Ligue des Champions et la Liga. Quand je parle de fin du cycle et des renouvellements à venir, c’est parce que je pense que c’est ce qu’il faut faire », a-t-il déclaré.

Plusieurs dossiers sont prioritaires pour le président du Barça, notamment la prolongation du contrat de Lionel Messi, qui tâtonne toujours. Il y a aussi les nombreuses ventes désirées par le club pour dégraisser la masse salariale. Le Français, Antoine Griezmann, serait sur la liste des transferts. Le mercato estival va donc être très agité chez les Catalans.