Barça: Ronald Koeman déplore le manque de respect de sa direction

Présent en conférence de presse, ce vendredi 21 mai 2021, Ronald Koeman a réaffirmé son envie de rester sur le banc du FC Barcelone, la saison prochaine. Le Batave est également apparu très remonté face aux récentes critiques et fuites dans la presse espagnole. Il parle d’un manque de respect.

L’avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça est de plus en plus flou. Selon les dernières rumeurs de la presse espagnole, le président des Catalans, Joan Laporta, prépare déjà la succession de l’entraîneur hollandais, des rumeurs qui agacent de plus en plus le Batave.

En conférence de presse d’avant-match, ce vendredi, l’entraîneur catalan a déploré un manque de respect de la part de sa direction.

« Je pense qu’il faut respecter davantage l’entraîneur, nos joueurs. Dans la dernière partie de la saison, je n’ai pas ressenti la confiance du club. Nous n’avons pas parlé de mon avenir et je comprends qu’il y ait des doutes, quant aux résultats. Je comprends aussi que des changements doivent être apportés pour gagner des choses. Si l’on pense qu’il faut un autre technicien ou d’autres joueurs, parfait, mais il faut communiquer », a déploré le technicien néerlandais.

Au vu des résultats du Barça, cette saison, les chances de voir Koeman sur le banc catalan, la saison prochaine, sont très faibles. Mais, de toute évidence, la séparation s’annonce douloureuse entre les deux parties.