Barça: Lionel Messi forfait face à Eibar

Lionel Messi ne sera pas du déplacement à Eibar, ce samedi, pour le dernier match de la saison du Barça. La star argentine est dispensée pour ce match sans intérêt pour le club catalan.

Le Barça affronte Eibar, ce samedi, au stade Ipurua dans le cadre de la 38è et dernière journée de Liga. Une rencontre des extrêmes entre le club basque en course pour le maintien, et le club catalan, qui n’a plus rien à gagner dans ce championnat.

Pour cette rencontre, Lionel Messi ne sera pas présent. Le capitaine blaugrana a été dispensé de l’entraînement d’aujourd’hui et ne disputera pas non plus le match de demain. Une décision prise par les Culés en accord avec le joueur.

L’objectif annoncé par le club est de donner du repos à la Pulga en vue de la prochaine Copa América, après une saison où Messi n’a pas été ménagé en termes de temps de jeu.