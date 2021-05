Barça: le groupe de Koeman pour le choc face à l’Atletico Madrid

Le Barça affronte l’Atletico Madrid, ce samedi, dans le choc au sommet de la 35è journée de Liga. Ronald Koeman a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour cette rencontre.

C’est sans doute la plus grosse affiche de ce weekend en Europe. Le Barça reçoit l’Atletico Madrid au Camp Nou, ce samedi, à l’occasion de la 35è journée de Liga. Un duel au sommet entre le premier et le troisième au classement, que seulement deux points séparent.

Pour cette rencontre décisive dans la course au titre, le Barça a convoqué un groupe de 23 joueurs. Absent pour cause de blessure depuis le 20 avril dernier, Martin Braithwaite fait son retour dans l’effectif. Blessés, Ansu Fati et Philippe Coutinho manquent toujours à l’appel.

Le groupe du Barça face à l’Atlético

Gardiens : Ter Stegen, Neto, Tenas

Défenseurs : Piqué, Araujo, Lenglet, Umtiti, Mingueza, Dest, Alba, Firpo, Roberto

Milieux : Busquets, De Jong, Pedri, Pjanic, Riqui Puig, Moriba

Attaquants : Messi, Griezmann, Dembélé, Trincão, Braithwaite