Barça: la Liga ouvre une enquête sur les joueurs

Ce lundi 3 mai 2021, Lionel Messi a invité ses coéquipiers et leurs compagnes, en plus de quelques membres du staff, à son domicile, le temps de partager un repas et de se souder. Une réunion qui n’a pas plu à la Liga qui a décidé d’ouvrir une enquête pour violation du protocole sanitaire lié au coronavirus.

Après leur victoire importante sur la pelouse de Valence (3-2), les Catalans sont plus que jamais dans la course au titre en Espagne. Pour fêter cette victoire et remobiliser sa troupe en cette fin de saison, le capitaine Lionel Messi a organisé un dîner chez lui avec tout ses coequipiers et leur femme.

Problème, nous sommes toujours en période de pandémie et les rassemblements privés de plusieurs dizaines de personnes ne sont pas encore autorisés. D’après la Cadena Ser, les instances soupçonnent que le protocole sanitaire mis en place n’a pas été respecté et que la bulle a explosé.

La ligue de football espagnole a donc ouvert un dossier préliminaire sur tous les joueurs, ayant participé à cette réunion. Il s’agit d’une première étape avant de passer éventuellement à une procédure disciplinaire. Ce n’est pas la première fois que cela arrive en Espagne. Plus tôt durant la pandémie, le FC Séville et Gijon avaient fait l’objet d’enquêtes.