Avant Sierra Leone vs Bénin, Michel Dussuyer tire sur la CAF

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin était, ce mercredi, en conférence de presse pour donner la liste des joueurs retenus pour le match contre la Sierra Leone, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022. L’occasion pour le technicien français de tacler à nouveau la CAF.

Initialement prévu en fin mars dernier, puis reporté en raison d’un imbroglio autour des tests Covid-19, le match Sierra Leone vs Bénin, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022, se jouera finalement en juin prochain.

Alors que la délégation béninoise accusait les Leones Stars d’avoir falsifié les résultats des tests pour réduire l’effectif des Ecureuils, la CAF a finalement décidé de ne pas prendre en considération les arguments de la FBF. L’instance africaine a préféré que cette affiche se tienne en Juin, lors de la fenêtre FIFA pour offrir le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2020. Une décision qui avait fait grand bruit, tant en Afrique que dans le reste du monde.

En conférence de presse, ce mercredi, pour donner sa liste définitive des joueurs convoqués pour cette rencontre, Michel Dussuyer est encore revenu sur cette décision incompréhensible de la CAF. Pour lui, la nouvelle équipe dirigeante de l’instance faîtière du foot africain a raté l’occasion de rompre avec l’ancien système, en refusant de sanctionner une « tentative de tricherie avérée« .

«J’aurais voulu jouer ce match un peu plus tôt mais on s’en tient à la décision de la CAF. La CAF envoie un mauvais message. Il y a eu une tentative de tricherie avérée et la CAF ne réagit pas. Ils veulent juste qu’on rejoue le match. Je ne comprends pas», a-t-il déclaré.

A un point de la qualification

Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur leurs adversaires, les Écureuils n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.