Avant Man City vs Chelsea, la nouvelle est tombée pour Thomas Tuchel

Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel avant le choc Manchester City vs Chelsea en finale de Ligue des champions. Le technicien des Blues va compter sur ses joueurs Edouard Mendy et N’Golo Kanté, qui sont aptes pour disputer la rencontre prévue ce samedi soir.

La finale de la Ligue des champions est à l’honneur ce samedi. Manchester City et Chelsea s’affrontent à Porto dans un duel 100% anglais. Une rencontre qui s’annonce palpitante entre deux équipes joueuses. Les Blues rêvent de soulever le trophée pour la deuxième fois de leur histoire tandis que les Cityzens ambitionnent de remporter ce titre qui leur échappe depuis la création du club.

Pour ce choc au sommet, Chelsea va pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. En effet, N’golo Kanté et Edouard Mendy, un temps incertains, sont récupérés pour affronter Manchester City. Blessés respectivement aux ischio-jambiers et aux côtes, N’Golo Kanté et l’ancien gardien rennais qui a fait bien mieux que Kepa se sont en effet entraînés normalement mercredi et ils sont aptes à jouer cette finale, a indiqué Tuchel.

« Il n’y a plus de blessures, et j’espère que cela restera comme ça après l’entraînement d’aujourd’hui [vendredi]. N’Golo Kanté et Edouard Mendy sont disponibles », a annoncé l’Allemand. vendredi, en conférence de presse. Une nouvelle qui rassure certainement les supporters de Chelsea avant le face à face contre la bande de Pep Guardiola et Riyad Mahrez.