Au Niger, Mahamat Idriss Deby fait une demande à l’armée tchadienne

A la rencontre des troupes tchadiennes déployées dans le Sahel, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reconnu l’environnement difficile dans lequel se trouvent quotidiennement les soldats tchadiens face à un ennemi imprévisible, « qui nous mène une guerre asymétrique ».

Après avoir échangé avec le président nigérien, Mohamed Bazoum, le lundi 10 mai 2021, le président tchadien, Mahamat Idriss Deby, s’est rendu à Téra, où il a discuté avec les troupes tchadiennes. Il leur a, notamment, demandé de maintenir leur ferme engagement et vigilance dans la lutte farouche qui les oppose aux terroristes.

«Je voudrais simplement vous demander de maintenir l’élan de vigilance sur le terrain, car vous savez tous, le mode opératoire de ces lâches criminels. Soyez toujours alertes et vifs quand il faut réagir. Nous devons montrer à tous ces illuminés et leurs commanditaires que le Sahel ne sera jamais la base du terrorisme et le sanctuaire du crime organisé et des trafics de tout genre.», a déclaré le Général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby.

Lançant un appel à la communauté internationale pour une mobilisation autour du Sahel, il a réitéré l’engagement du Tchad à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. « C’est aujourd’hui et maintenant que toute la communauté internationale doit se mobiliser dans un ultime élan pour faire face à la grave situation sécuritaire dans le Sahel, marquée par l’expansion du terrorisme, le crime organisé et les multiples trafics illicites. Le Tchad, qui vient de prendre la présidence tournante du G5 Sahel, mettra tout en œuvre pour tenir ses engagements face à cette lutte contre le terrorisme, a-t-il promis.