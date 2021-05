Attaque contre des nigériens en Côte d’ivoire: Niamey convoque le consul honoraire ivoirien

Le gouvernement nigérien a convoqué le consul honoraire de Côte d’Ivoire à Niamey, suite à l’agression de plusieurs ressortissants du Niger en Côte d’Ivoire, après la diffusion d’une ancienne vidéo datant de 2019, dans laquelle des exactions sont commises sur un groupe de personnes, « enregistrée dans un pays voisin et imputée à tort au Niger par des commentaires en dioula et en français de certaines personnes en Côte d’Ivoire ».

La diplomatie nigérienne n’est pas restée insensible aux violences survenues en Côte d’Ivoire. Dans un communiqué, le ministre nigérien des affaires étrangères, a fait état de « 39 blessés, 290 personnes réfugiées dont 148 à l’ambassade, 39 à la brigade de Gendarmerie d’Abobo, 103 à la préfecture de police d’Abidjan, des dégâts matériels importants enregistrés dont l’évaluation sera faite ultérieurement ».

A lire aussi: Côte d’Ivoire: double attaque terroriste au nord du pays

Face à l’ampleur de la situation, le Niger a pris de nombreuses mesures. En effet, le gouvernement nigérien a décidé de « la mise en place d’un comité de gestion de la crise, la convocation du consul honoraire de Côte d’Ivoire à Niamey et l’envoi imminent d’une mission de haut niveau en Côte d’Ivoire ».

Pour rappel, les violences ont également fait un mort et plusieurs magasins des commerçants nigériens pillés. Fofana Nawa, la web activiste qui a publié la vidéo, a été interpellée et jugée en comparution immédiate vendredi 21 mai 2021 et a écopé de 5 ans de prison ferme et 2.000.000 FCFA d’amende. Elle séjourne depuis, à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan.