Attaque au Niger: 6 soldats blessés par Boko Haram au sud-est du pays

Présent dans la sous-région, le groupe djihadiste Boko Haram a mené, lundi, une nouvelle attaque dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. De sources sécuritaires, 6 soldats ont été blessés dans cette attaque.

Dans son communiqué, la force multinationale mixte parle d’une attaque vaillamment repoussée. « Les éléments du secteur 4 de la Force multinationale mixte ont vaillamment repoussé une attaque de Boko Haram, à Bosso (située à 100 km au nord-est de Diffa) aux environs de 18 h », indiqué le communiqué.

Selon le bilan de l’attaque, 6 soldats ont été blessés, mais 2 assaillants ont été neutralisés, ainsi qu’un lot de matériels et de munitions saisi. Cette semaine, une autre attaque avait ciblé le village de Lari Kanuri, situé dans le département de N’guigmi. Au total, six personnes, dont des femmes et des enfants, ont été enlevées au cours de l’attaque.