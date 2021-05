Atletico Madrid: chassé du Barça, Luis Suarez savoure sa revanche

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone l’été dernier, Luis Suarez a décroché le titre de champion d’Espagne ce samedi 22 mai 2021. Auteur du but décisif face à Valladolid (2-1), l’Uruguayen a savouré sa revanche au micro de Movistar +.

L’Atletico Madrid a remporté la Liga ce samedi, mettant fin à la lutte pour le titre avec le Real Madrid. Bousculés par Valladolid, les Colchoneros s’en sont remis encore une fois à leur buteur providentiel, Luis Suarez, qui a marqué le but de la victoire synonyme du titre.

Il faut dire que l’Uruguayen a été l’acteur majeur de ce titre, avec ses 21 buts en championnat. Au moment de revenir sur cette saison fantastique avec des madrilènes, Luis Suarez n’a pas pu se retenir d’avoir un petit mot pour son ancien club le FC Barcelone. Forcé à partir par le nouvel entraîneur des Catalans, l’Uruguayen s’est montré revanchard envers son ancien club.

« C’était difficile la situation que j’ai dû vivre l’été dernier, la façon dont j’ai été méprisé (par le Barça, ndlr) puis l’Atletico m’a ouvert ses portes. Je serai reconnaissant à vie envers ce club de m’avoir fait confiance. Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants… J’ai connu plusieurs années dans le foot, mais c’est l’année où ils ont le plus souffert. L’Atletico a fait une grande année, malgré les difficultés éprouvées à certains moments. Nous avons été les plus réguliers et nous sommes champions », a lâché le tout nouveau champion d’Espagne.

L’émotion a été très forte chez l’attaquant de l’Atletico Madrid, qui a fondu en larmes par la suite. Une belle revanche pour Luis Suarez