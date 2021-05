Assassinat en Italie: une Camerounaise découpée et jetée dans une poubelle

Le corps découpé d’une jeune Camerounaise a été retrouvé dans une poubelle dans la rue, à Bologne, une ville Italienne. La police suspecte son compagnon qui s’est suicidé avant qu’elle n’arrive sur les lieux.



Des passants sont fortuitement tombés sur « des traces de sang retrouvées dans une poubelle en périphérie de la ville de Bologne, en Italie ». La police, alertée, a analysé la dépouille et identifié Emma PEZEMO, une femme âgée de 31 ans. Le cadavre de la jeune étudiante camerounaise en OSS (Opératrice socio-sanitaire) a été méticuleusement découpé et emballé dans des sacs poubelles, a raconté la Brigade Anti Sardinards (BAS), relayée par CameroonWeb.



Après investigation, les forces de l’ordre suspectent un ex-militaire camerounais, qui a été agent de renseignements pour le pays. Il s’agit de Jacques Honoré NGOUENET, le conjoint de la victime, âgé de 43 ans.



Le petit ami retrouvé pendu…

« La veille, ils ont passé la journée ensemble. Quand Emma n’est pas rentrée à la maison le lendemain matin, ses colocataires se sont inquiétés et ont appelé Jacques, qui leur a dit qu’il ne savait rien, et c’est de-là qu’est partie leur inquiétude. Alors ils ont appelé la police pour signaler sa disparition. Les agents de l’équipe mobile sont immédiatement allés chez Jacques et l’ont trouvé pendu », a expliqué la Brigade Anti Sardinards.



Arrivés chez Jacques, les policiers ont retrouvé près de son corps, une lettre manuscrite, qui, d’après les enquêteurs, contiendrait « des éléments qui font comprendre ses responsabilités dans les faits ». Les recherches sont toujours en cours. Le résultat de l’autopsie sera connu dans les prochains jours, et permettra d’avoir d’autres indices par rapport au crime.

Les proches et connaissances du présumé assassin ont notifié que Jacques « souffrait de troubles psycho-traumatiques et qu’il a été interné », durant toute l’année 2020 dans un centre psychiatrique italien.