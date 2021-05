AS Roma: « Rome brûle tout », la mise en garde de Capello à Jose Mourinho

L’ancien entraîneur de la Roma, Fabio Capello, est convaincu que José Mourinho va ramener le club de la capitale italienne au haut niveau. Mais, ce mercredi 5 mai, l’Italien prévient le Spécial One qu’il est « extrêmement difficile » de travailler à Rome.

Quelques semaines seulement après son éviction de Tottenham, l’entraîneur portugais, José Mourinho, a retrouvé un banc. En effet, le Special One va entraîner la Roma, la saison prochaine.

Au lendemain de l’annonce officielle de sa signature par le club romain, Fabio Capello, qui a gagné le Scudetto sur le banc de la Roma, en 2001, apprécie la signature du Portugais. S’il trouve que le Special One est une bonne pioche pour l’AS Roma, il prévient Mourinho, quant à la difficulté de travailler au sein du club de la capitale italienne.

« Rome brûle tout, […] c’est un endroit où il est extrêmement difficile de travailler. Contrairement à la croyance populaire, il n’y a pas beaucoup de patience. On ne cherche pas souvent les raisons d’une défaite. », prévient Capello.

L’italien ne s’arrête pas-là, et donne les clés à José Mourinho pour réussir son passage dans le club de la Louve.

« Il doit avoir un staff solide et un groupe uni… Mourinho est un homme d’une énorme intelligence, dont la nomination a immédiatement soulevé l’enthousiasme à Rome, et cela malgré le fait qu’il ait été viré de ses trois derniers clubs (Chelsea, Manchester United et Tottenham). Je suis convaincu que sa volonté de jouer de nouveau les premiers rôles sera décisive », a ajouté l’Italien

Le premier objectif de Mourinho sera de ramener le club romain en Europe. Actuellement 7e de Serie A, le club de la Louve est pratiquement déjà assuré de ne pas jouer une compétition européenne l’année prochaine.