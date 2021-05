Après 27 ans de mariage, Bill Gates et sa femme Melinda annoncent leur divorce

En couple depuis 27 ans, les Gates qui vont seller leur divorce ont précisé qu’ils continueraient à «travailler ensemble au sein de leur fondation», qui lutte contre la pauvreté et les maladies.

Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce.

« Après y avoir longuement réfléchi et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons décidé de mettre un terme à notre mariage », ont écrit Bill et Melinda Gates dans un communiqué commun publié sur Twitter.

Le même communiqué explique qu’au cours de ces 27 dernières années, Bill Gates et sa femme Melinda ont élevé trois enfants incroyables et ont également créé une entreprise qui fonctionne dans le monde entier et permet aux gens de vivre une vie épanouie et productive.

« Nous continuons de partager ces valeurs et nous allons continuer de travailler ensemble au sein de la fondation, mais nous ne pensons plus être en capacité d’évoluer ensemble en tant que couple dans les prochaines étapes de nos vies », précise leur communiqué.