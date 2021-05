Angleterre: la liste des 33 de Southgate pour l’Euro

Ce mardi 25 mai 2021, le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a dévoilé une liste de 33 joueurs, composant une pré-liste, avant la liste des 26, qui disputeront l’Euro 2020. On peut noter la présence de Trent Alexander Arnold, pourtant très incertain.

J-17 avant l’Euro 2020. Un rendez-vous déjà dans toutes les têtes, notamment celle de Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais a dévoilé, ce mardi, une pré-liste de 33 joueurs retenus pour disputer l’Euro.

On retrouve évidemment les cadres des Three Lions, tels que Harry Kane, Ryan Sterling et Marcus Rashford. Le défenseur de Liverpool, Trent Alexander Arnold, très incertain, ces moments, est bien présent dans la liste et devrait disputer l’Euro.

Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United) ont également été appelés après leur belle saison individuelle en club.

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.