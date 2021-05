André Luther Meka: «Paul Biya n’a jamais détourné, ni construit les immeubles avec l’argent des Camerounais»

Pour André Luther Meka, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le président Paul Biya ne s’est jamais rendu coupable de détournement de deniers publics, ni protégé ceux de son camp qui siphonnent les caisses de l’Etat.

André Luther Meka est affirmatif. Paul Biya n’a jamais détourné de deniers publics, encore moins protégé ses amis qui le font. Dans une tribune sur sa page Facebook, le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, a fait une comparaison entre la gestion du pays par le président camerounais et celle du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) par l’opposant Maurice Kamto, dont l’audit sur l’opération Survie Cameroun, a révélé un trou de plus de 300 mille euros.

«Les Camerounais de tout bord perçoivent la différence managériale. Elle saute à l’œil nu. Paul Biya n’a jamais détourné, ni construit les immeubles avec l’argent des Camerounais, encore moins protégé quiconque soit-il son gouvernement, ses camarades politiques quand la fortune publique est détournée. Les contrevenants répondent devant la justice. Ils sont jugés et condamnés», a écrit André Luther Meka.

Le militant du RDPC qui ne porte visiblement pas Maurice Kamto dans son cœur, estime que le scandale de l’opération Survie Cameroun est la preuve que le leader du MRC n’est pas un homme d’Etat. Pour lui, le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles ne mérite pas de diriger le Cameroun.

«Que fait Kamto? Il construit les immeubles avec l’argent détourné, il fait acheter les prados, les Mercedes à ses protégés, et couvre ses frères en trouvant des prétextes originaux: LE BUG INFORMATIQUE. Kamto est inapte et invalide à l’alternative. Il est un homme des réseaux et de la fratrie et non un homme d’Etat. Je suis ahuri quand les militants du MRC parlent de rectitude morale dans les différentes chaînes de télévision. Il devrait par humilité et honnêteté décliner l’invitation. Un brigand convaincu ne peut prêcher à l’église avant sa conversion et son pardon», a-t-il écrit.