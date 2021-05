Allemagne: Marco Reus renonce à l’Euro 2020

La liste de Joachim Low, sélectionneur de l’Allemagne, sera dévoilée dans moins de 24 heures. Ce mardi 18 mai 2021, l’attaquant du Borussia Dortmund, Marco Reus, a décidé de ne pas participer à la compétition, qui débute le 11 juin prochain. L’allemand préfère se reposer.

Marcos Reus n’ira pas à l’Euro 2020, et cela malgré le fait que son sélectionneur avait bien prévu de l’appeler. En effet, sur un message publié sur son compte Instagram, ce mardi, l’attaquant du Borussia Dortmund a expliqué les raisons de sa décision.

«Bonjour, après une saison compliquée, épuisante et finalement réussie, «Dieu merci», j’ai décidé, avec l’entraîneur national, de ne pas aller aux Championnats d’Europe. Cette décision a été très difficile pour moi, car je suis toujours plein de fierté quand je suis autorisé à représenter mon pays. Mais après une année très intense pour moi personnellement et après avoir atteint mes objectifs avec le BVB, j’ai pris la décision de donner à mon corps le temps de récupérer ! Je vais profiter de la pause pour pouvoir démarrer la nouvelle saison de manière optimale ! Je souhaite à Jogi et à notre équipe tout le meilleur pour l’Euro et je vais applaudir en tant que fan et croiser les doigts… Votre Marco», a-t-il posté.

Une décision surprenante de la part du joueur de Dortmund, qui avait fixé comme objectif de participer au prochain Euro. Le sélectionneur de la NationalMannschaft, Joachim Low, va devoir se passer de l’un de ses meilleurs éléments lors de cette compétition, ou l’Allemagne affrontera dans les phases de groupe, la France et le Portugal.