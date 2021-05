Allemagne: le Borussia Dortmund s’offre son seul titre de la saison

Ce jeudi 13 mai 2021, la finale de la Coupe d’Allemagne se jouait entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund à Olympiastadion de Berlin. Les coéquipiers d’Erling Haaland ont atomisé leurs adversaires (4-1) pour s’offrir leur premier et seul titre de la saison.

Le mur jaune ouvre le score dès la 5e minute, par l’intermédiare du virlvoltant Jadon Sancho, avant que l’intenable Erling Haaland ne double la mise (28e, 2-0). L’ailier anglais s’offrait même un doublé juste avant la pause (45e+1). 3-0 à la pause pour Dortmund.

En seconde période, Dani Olmo réduisait l’écart (71e, 3-1) mais son but n’était pas suffisant et Haaland inscrivait lui aussi un doublé en fin de match (87e). 4-1 score final, et c’est bien Dortmund qui soulevait le trophée, le premier pour Edin Terzic, arrivé sur le banc durant la saison.