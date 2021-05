Alice Nkom: « au Cameroun, les homosexuels vivent dans la terreur et la violence »

Invité sur France 24 ce lundi, l’avocate Alice Nkom a fustigé les violences exercées sur les personnes transgenres au Cameroun. La défenseure des droits humains a appelé à la dépénalisation de l’homosexualité.

La condamnation par un tribunal camerounais de deux femmes transgenres depuis février dernier continue de susciter des réactions dans le pays. La dernière à l’avoir évoqué est l’avocate Alice Nkom. Invité ce lundi sur France 24, la défenseure des droits humains a fustigé le jugement rendu contre ces femmes et les violences exercées contre les personnes LGBT dans son pays.

«Au Cameroun les homosexuels vivent dans la terreur et la violence, la violence de partout, parce que le ton est donné par l’Etat. N’importe quel individu pense qu’il est supérieur à un homosexuel parce qu’il est hétéro », a lâché Me Alice Nkom qui estime que les « homosexuels sont des personnes à part entière et que la loi les protège au même titre que tout le monde »

Selon l’avocate internationale, il faut une application stricte de la « loi de l’égalité des droits, la loi du respect des minorités et celle de la non discrimination, ce que le Cameroun n’est pas capable de faire ». Le Cameroun a en effet, interdit l’homosexualité avec une loi prévoyant des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 FCFA à l’encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe.