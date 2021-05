Afghanistan: plusieurs morts dans un attentat près d’une école à Kaboul

Une explosion survenue, ce samedi, près d’une école à Kaboul en Afghanistan, a fait au moins 25 morts et plusieurs blessés graves, ont annoncé les autorités locales..

Selon le ministère de la Santé, 46 personnes ont été hospitalisé suite à l’accident. « Le nombre de victimes pourrait augmenter« , a déclaré à la presse Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Selon France 24, l’explosion a eu lieu dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de la capitale afghane, au moment où les habitants faisaient leurs courses à l’approche de la fête musulmane de l’Aïd el-Fitr, qui va marquer la semaine prochaine la fin du mois du jeûne du ramadan.

Un quartier constitué, en majorité de chiites hazaras, souvent pris pour cible par des militants islamistes sunnites. « Les gens sur place sont furieux et s’en sont pris aux ambulanciers« , a déploré de son côté le porte-parole du ministère de la Santé, Dastagir Nazari.

Pour l’heure, on ignore les causes de l’attentat et aucune revendication n’a été signalée. Le ministère de l’Intérieur, qui a qualifié l’incident d' »attaque terroriste« , a indiqué qu’une enquête est ouverte pour dénicher les responsables. Le porte-parole des Talibans, Zabihullah Mujahid, a, pour sa part, condamné l’attaque.

Cette énième attaque intervient alors que les Etats-Unis et leurs alliés dans le pays ont appelé, vendredi, à la reprise « immédiate » et « sans conditions préalables » des négociations en Afghanistan, accusant les talibans de faire régner la violence et de bloquer le processus de paix.