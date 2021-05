Afghanistan: plusieurs morts après une explosion dans une mosquée à Kaboul

Au moins douze morts ont été enregistrés après une explosion à l’intérieur d’une mosquée près de Kaboul lors des prières de ce vendredi, a annoncé la police afghane.

Douze personnes ont trouvé la mort dans l’explosion d’une mosquée située près de Kaboul lors des prières du vendredi, a annoncé la police alors que la veille, les talibans et les forces afghanes ont conclu un accord de cessez-le-feu de trois jours dans le cadre de la célébration du Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du jeûne du ramadan.

« Durant la congrégation de vendredi, une explosion s’est produite à l’intérieur d’une mosquée dans le district de Shakar Darah dans la province de Kaboul », a déclaré Ferdaws Framurz, porte-parole de la police de Kaboul.

Cet attentat qui intervient alors que le retrait des forces américaines de la base aérienne de Kandahar, l’une des plus importantes d’Afghanistan, est entré dans sa phase active, a fait outre les victimes, une quinzaine de blessés parmi les fidèles selon la police.

Recrudescence des violences

Depuis le début du mois, l’Afghanistan est en proie à une recrudescence des violences alors que les forces américaines continuent de quitter le pays. La semaine dernière, une explosion près d’une école à Kaboul, a fait au moins 25 morts et 52 blessés, dont des élèves.

Un attentat qui survient alors que la veille, les Etats-Unis et leurs alliés dans le pays ont appelé à la reprise « immédiate » et « sans conditions préalables » des négociations en Afghanistan, accusant les talibans de faire régner la violence et de bloquer le processus de paix.