Afghanistan: les troupes américaines se retirent d’une importante base au sud du pays

Les autorités afghanes ont annoncé, ce vendredi, que l’Amérique a retiré toutes ses troupes de la base aérienne de Kandahar au sud du pays. Cette base est l’une des plus importantes de l’Afghanistan.

« Cette base ne nous a pas été officiellement rendue mais je peux confirmer qu’ils l’ont quittée, mercredi », a indiqué Khoja Yaya Alawi, un porte-parole de l’armée afghane à Kandahar. « Ils ont remis toutes les installations aux forces afghanes », a précisé le directeur de l’aéroport de Kandahar.

A lire aussi: Afghanistan – Attentats à Kaboul: le bilan grimpe

Une passation de pouvoir officielle doit avoir lieu dans les prochains jours, selon les autorités afghanes. Soulignons que cette base située dans la province de Kandahar avait été la deuxième plus importante pour les troupes américaines et internationales présentes dans le pays. Cette province est un ancien bastion des talibans situé dans le sud de l’Afghanistan et, ces derniers mois, elle a été le théâtre d’affrontements entre les insurgés et les forces afghanes.