A Paris, le FMI salue la résilience du Togo et promet un appui de 250 millions $

Au cours d’un entretien avec le président Faure Gnassingbé, à Paris, la capitale française, la directrice du Fonds Monétaire International (FMI) a salué la résilience du Togo face à la crise de covid-19, et a annoncé un appui financier estimé à 250 millions $ en faveur du pays.

En séjour à Paris dans le cadre du sommet sur le financement des économies, le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu, dimanche, avec la Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva.

Les discussions, qui ont tourné autour de la crise sanitaire et de l’appui de l’institution au Togo, ont été l’occasion pour la responsable d’apprécier les efforts du pays : “Le Togo s’est montré efficace dans la gestion de la crise, et le gouvernement a fourni des efforts tangibles en apportant de l’aide aux populations, à travers des innovations opérées dans l’utilisation des nouvelles technologies”, a salué Kristalina Georgieva, qui a, notamment, évoqué le programme Novissi.

Thank you @FEGnassingbe for our meeting. We stand by you as you steer Togo through the crisis. I commend your actions to advance digital+green growth and innovations like NOVISSI. Look forward to our partnership to strengthen the economy, create opportunities & improve lives. pic.twitter.com/vsR3zFBOMz