16e Tour du Bénin: Moov Africa renforce sa visibilité à Djougou

En marge au 16e Tour cycliste international du Bénin, Moov Africa, l’un des sponsors officiels, s’est offert une belle visibilité à Djougou. Au terme de la présentation des différentes équipes venues pour le Tour, le géant de la télécommunication a offert aux jeunes de la Cité des Kpétoni, un concert inédit, ce dimanche 16 mai 2021, à la place de l’indépendance à Djougou. Le millier environ, la plupart des personnes présentes sont reparties avec un T-shirt, une casquette, des caches nez ou d’autres gadgets.

Comme si elles en voulaient, toutes les couches sociales de la ville de Djougou étaient au rendez-vous. L’ambiance de veille perturbée par la pluie a été rattrapée. Aux commandes, Moov Africa, dans son optique de donner la joie sur toutes les étapes du Tour, a réussi son pari. Sur scène, Siba Franco Junior, artiste mythique dans le septentrion, a replongé la foule dans son disco.

Sa chanson la plus célèbre « Wondo Biyé », titre qui a fait la gloire de Franco, a surexcité la foule. Médusés, petits et grands ont copieusement fredonné cette chanson avec la star. Une communion et une union de joie entre le public et l’artiste, qui aura fait des heureux à Djougou et permis à Moov Africa de marquer des points.

Depuis la veille, toutes les artères de la ville sont jonchées de coins de vente de produits de Moov, sans oublier des panneaux, annonçant la présence effective du réseau dans la Cité des Kpétoni. Sur place, des stands d’achat des produits de Moov Africa étaient disponibles et attiraient des curieux. Epris du vélo, en particulier, et de l’épanouissement des jeunes, en général, Omar Nahli, Directeur général de Moov Africa, s’est fait représenter par le directeur commercial et clientèle Mellouki Mohamed.

Le cyclisme, « c’est le plus collectif du sport individuel. A Moov Africa, nous nous retrouvons dans toutes ses valeurs. Nous irons à la rencontre de nos clients là où le tour passera. Nous allons organiser des soirées. Nous allons apporter de la joie sur tout le Tour. La Fondation Moov Africa Bénin va accompagner le tour et, dans toutes les villes où nous allons passer, il va réaliser des actions sociales. », avait annoncé le Directeur général, Omar Nahli, en conférence de presse du lancement du Tour du Bénin 2021, le mardi 11 mai. Moov Africa, pour marquer sa visibilité dans le septentrion, va inaugurer, ce mardi 18 mai, son siège à Djougou.

Bon à savoir : le leader du classement du meilleur jeune, à l’issue de la dernière étape, portera le maillot Moov.