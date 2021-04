Xi Jinping adresse ses condoléances au président indonésien pour les victimes du cyclone Seroja

Le président chinois Xi Jinping a adressé mardi, un message de condoléance à son homologue indonésien Joko Widodo pour les victimes des inondations et de l’éboulement survenus dans ce pays d’Asie du Sud-Est lors du passage du cyclone Seroja.

Le président chinois Xi Jinping n’est pas resté insensible au drame survenu en Indonésie suite au passage du cyclone Seroja. Dans un message de condoléance adressé à son homologue indonésien, Joko Widodo, il se dit choqué d’apprendre que ces catastrophes naturelles aient provoqué de lourdes pertes humaines en Indonésie.

Au nom du gouvernement et du peuple chinois et en son nom propre, M. Xi a exprimé ses profondes condoléances aux victimes et présenté ses sincères sympathies aux familles éplorées et aux blessés.

Au moins 128 personnes sont mortes et 72 autres sont toujours portées disparues dans les inondations et éboulements provoqués par le cyclone tropical Seroja dans la province indonésienne des Petites Iles de la Sondes orientales, a indiqué mardi l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). Selon l’agence, 8 municipalités de cette province avaient été frappées, et 67 morts ont été enregistrés dans le district de Lembata, 49 dans celui de Flores Est et 12 dans celui d’Alor. Le nombre de personnes ayant fui leurs maisons dans la province a atteint 8.424.