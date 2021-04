Violences préélectorales au Bénin: l’appel des ambassades d’Allemagne, des USA, de France, des Pays-Bas et l’Ue

Ce vendredi 09 avril 2021, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et de la délégation de l’Union européenne au Bénin, ont publié une déclaration conjointe. Elles se prononcent sur les violences préélectorales et appellent au dialogue.

Les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union européenne ne restent pas indifférentes aux violences préélectorales qui se sont éclatées au Bénin depuis quelques jours. Ces représentations diplomatiques « regrettent les actes de violence constatés en marge du processus électoral ».

Dans leur déclaration conjointe, les ambassades expriment leur solidarité à l’égard des victimes. Elles lancent un appel à « l’arrêt de ces violences et au retour au calme et souhaitent que l’élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente ». Par ailleurs, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union européenne invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement.

Des morts et des blessés dénombrés…

Les manifestations qui avaient été annoncées pacifiques, ont très rapidement pris une autre tournure. Des manifestants ont posé des barricades sur des voies inter-Etat, empêchant ainsi la libre circulation.

Selon le maire de la ville de Savè oû les manifestation se sont durcies, des coups de feu ont été entendus en début d’après-midi du jeudi 8 avril. Il a confié que des blessés graves et un mort ont été enregistrés.

A Bantè, une autre ville du département des Collines, on signale réglementent deux morts. Il faut souligner que les autorités n’ont jusque-là pas fourni de bilans officiels sur la situation. A noter que les manifestants protestent contre la prorogation du mandat présidentiel; et la présidentielle du 11 avril, qui selon eux, « s’organise sans une vraie opposition ».