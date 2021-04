Violences électorales au Bénin: « deux policiers blessés par balles », Patrice Talon

Candidat à sa propre succession, le président béninois, Patrice Talon, a déclaré ce dimanche après avoir voté à l’école Charles Guillaume (Cotonou), que « deux agents de la police nationale ont été blessés par balles » lors des manifestations électorales.

Dans plusieurs villes au nord du Bénin, la campagne électorale a été marquée par des manifestations et des altercations entre des manifestants et les forces de l’ordre. Malgré la psychose, le chef de l’Etat Patrice Talon a lancé ce dimanche, un appel au vote massif après avoir rempli son devoir de citoyenneté à l’école Charles Guillaume (Cotonou).

Patrice Talon a par ailleurs, salué le professionnalisme des forces de l’ordre qui ont su gérer les altercations et a déploré la violence sur deux policiers par balles. « Les forces de l’ordre et de sécurité ont bien géré la situation, ils ont gardé le calme qu’il faut. Ses enfants qui ont été manipulés et ont fait l’objet de triste manipulation ont pu être maitrisés avec beaucoup de compétences et d’expertises », a déclaré Patrice Talon.

« Des gens ont mobilisés les jeunes et des chasseurs pour attaquer la République et attaquer le symbole de notre sécurité, la police…Quand on sort des gens avec des armes de guerres (…) Deux policiers ont été blessés. Si dans la riposte il ya des dégâts, c’est regrettable », a-t-il ajouté, estimant que « construire un pays, c’est très difficile de faire de l’unanimité surtout quand il faut faire des reformes ».