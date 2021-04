Vaccin Johnson & Johnson: Washington soupçonne des liens possibles avec des caillots sanguins

Les autorités sanitaires américaines recommandent ce mardi la suspension immédiate du vaccin Johnson & Johnson après l’apparition d’effets secondaires rares chez six personnes.

AstraZeneca et Johnson & Johnson, suspectés de provoquer un type très rare de caillots sanguins, sont basés sur la même technologie puisqu’il s’agit de vaccins dits à «vecteur viral». L’Agence américaine des médicaments (FDA) « est en train d’enquêter sur six cas rapportés aux États-Unis de personnes ayant développé des cas sévères de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin » et pendant l’enquête « nous recommandons une pause », a-t-elle indiqué.

Dans les cas rapportés, les scientifiques ont observé une thrombose veineuse cérébrale, soit l’obstruction par un caillot d’un ou plusieurs sinus veineux cérébraux, en association avec de bas niveaux de plaquettes dans le sang, souligne l’institution. Les six personnes concernées par ces événements thromboemboliques graves sont des femmes âgées de 18 à 48 ans, et leurs symptômes sont apparus de 6 à 13 jours après l’injection. De ces six cas, un s’est avéré mortel ; une autre se trouve dans un état critique.

Les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, se réuniront mercredi afin d’évaluer ces cas ; la FDA passera ensuite en revue leurs conclusions. « Tant que cette procédure est en cours, nous recommandons une pause », a affirmé cette dernière, précisant agir « par souci de précaution ».

En réponse à cette annonce, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé avoir également « retardé le déploiement » de son vaccin en Europe, qui devrait bientôt avoir lieu. L’agence américaine des médicaments avait pourtant affirmé vendredi dernier ne pas avoir établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l’injection du vaccin contre la COVID-19 de J&J. Les traitements habituellement utilisés pour soigner les caillots sanguins, comme l’héparine, peuvent se révéler dangereux quand il s’agit des types de caillots détectés par la FDA qui requièrent donc un traitement alternatif, préviennent les autorités sanitaires américaines.